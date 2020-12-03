Похоронное бюро выплатит $250 тыс. уволенному трансгендеру

В Мичигане окружной судья США Шон Кокс в понедельник утвердил условия мирового соглашения между Эйми Стивенс, умершей в мае, и ее бывшим работодателем R.G. & G.R. Harris Funeral Homes, которому в будущем запрещено увольнять сотрудников на основании их трансгендерного статуса.

Эйми Стивенс была уволена с работы бальзамировщика и директора похоронного бюро в районе Харриса в Гарден-Сити в 2013 году после того, как сообщила своему боссу, Томасу Росту, что она переходит от мужчины к женщине и планирует носить на работе женскую деловую одежду. К этому моменту Стивенс проработала в компании 6 лет.

В 2014 году от имени Стивенс Федеральная комиссия по обеспечению равных возможностей в сфере занятости подала в суд на Harris Homes. В ответ директор Эйми утверждал, что ее платье будет отвлекать скорбящие семьи от горя. Его адвокат сказал, что похоронное бюро имеет право настаивать на том, чтобы в рабочее время Стивенс придерживалась своего дресс-кода для сотрудников-мужчин.

В итоге судьи в июне постановили, что федеральный закон запрещает дискриминацию на рабочем месте по признаку гендерной идентичности, но Эйми Стивенс не дожила до решения Верховного суда – она умерла в мае из-за осложнений, вызванных заболеванием почек.

По условиям соглашения, Harris Homes должна выплатить $130 000 в собственность Стивенс, в том числе $63 724 в качестве задолженности с процентами и $66 276 в качестве компенсации за ущерб. Соглашение также подразумевает, что похоронное бюро должно выплатить каждой из женщин, нанятых с сентября 2012 года, пособие, равное средней сумме, потраченной на одежду для сотрудников-мужчин. Также компания должна провести обучение всех сотрудников компании по вопросам дискриминации по половому признаку в течение 90 дней.