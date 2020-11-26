Русскоязычного жителя Портленда обвиняют в жестоком обращении с животными

Житель Портленда Юрий Фейцер обвинен местной прокуратурой в жестоком обращении с животными и хранении метамфетамина. Об этом “Славянскому Сакраменто” удалось узнать в суде штате Орегон.

Как пишет издание The Columbian, Юрий А. Фейцер предстал перед судом по обвинению в издевательстве над 7-летним псом своей подруги. Как сообщила девушка обвиняемого в своем звонке 911, “издеваясь, (Фейцер) избил собаку до смерти”.

Сообщается, что Фейцер сказал своей девушке, что стереосистема, которая была установлена на стене в его доме, упала и убила пса Ромео, говорится в показаниях под присягой.

Согласно документам суда, 34-летний резидент Портленда Юрий Фейцер получил право на выход из КПЗ под залог в размере $7,500.

Между тем, в сайте Lady Freethinker появилась петиция с требованием призвать к ответу Фейцера, в то время как последний находится в ожидании суда.