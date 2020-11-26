Как удалось выяснить “Славянскому Сакраменто” в Министерстве финансов США, десятки славянских церквей Америки получили сотни тысяч долларов безвозвратных займов, раздававшихся государством во время пандемии.

Согласно информации, опубликованной Минфином США, “Славянская евангельская ассоциация” (Slavic Gospel Association), базирующаяся в штате Иллинойс, получила от $150 до $350 тыс. государственного займа. Как говорится на сайте организации, наравне с евангелизацией населения в СНГ, миссия занимается гуманитарной помощью в России, странах СНГ, Восточной Европы и Средней Азии. Среди проектов миссии также значится помощь сиротам и поддержка церквей Сибири во время пандемии коронавируса.

Такую же сумму ($150 до $350 тыс.) получил Ново-Дивеевский женский монастырь в Нануэте, округ Рокленд, штат Нью-Йорк. Основанный в 1949 году и находящийся под эгидой Русской Зарубежной Церкви в США.

Славянская миссионерская церковь “Вифания”, которая в апреле этого года попала под пристальное внимание служб здравоохранения округа Сакраменто из-за выявления среди ее членов (или ассоциированных с ними лиц) крупной вспышки коронавируса, также получила от государства сотни тысяч долларов безвозвратного займа. Религиозная организация указала 46 рабочих мест, требующих финансовой поддержки.

Украинская православная церковь в США (Ukrainian Orthodox Church of USA) запросила от $150 до $350 тыс. “короновирусного займа” от государства.

Филадельфийская архиепархия Украинской грекокатолической церкви со штаб-квартирой в городе Филадельфия (Ukrainian Catholic Archeparchy of Philadelphia) отправила заявку на получение от $350 тыс. до $1 млн. займа.

Получила также от $150 до $350 тыс. Славянская евангельская церковь (Slavic Gospel Church) г. Федерал Уэй в штате Вашингтон. Эта организация запросила вышеуказанный займ на поддержку начальной и средней школы, где задействовано 28 сотрудников.

Как отмечают финансовые специалисты процент за большую часть “короновирусных” денег, полученных с разрешения администрации президента Трампа, при соблюдении определенных условий может быть списан.