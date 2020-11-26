Президент Трамп поздравил американцев с Днем благодарения

В своем заявлении президент подчеркнул сплоченность страны перед лицом пандемии, пишет Русская служба «Голоса Америки». Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление по случаю Дня благодарения.

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«В День благодарения мы благодарим Бога за его многочисленные дары. Собираясь с семьей и друзьями, чтобы отметить этот праздник щедрости, надежды и благодарности, мы чествуем основополагающие традиции Америки – традиции веры, семьи и дружбы. Мы приносим благодарность за принципы свободы, свободы и демократии, которые делают нашу страну исключительной в мировой истории», – заявил президент.

«В ноябре этого года исполняется 400 лет с тех пор, как корабль «Мэйфлауэр» и его пассажиры отправились навстречу неизвестности и пустились в плавание через Атлантический океан, – говорится далее в документе. – Движимые надеждой на светлое будущее, эти бесстрашные мужчины и женщины провели два долгих месяца в море, страдая от голода и усталости, чтобы прибыть в новый мир, полный возможностей. По прибытии их встретили холода, и они потеряли почти половину спутников из-за болезней и голода. Несмотря на невообразимые трудности, эти первые американцы оставались твердыми в своей вере и непоколебимой приверженности своим мечтам. Они подружились с племенем вампаноагов, движимые духом общей цели, и верили, что Бог позаботится о них. На следующий год они вместе со своими соседями из коренного населения отпраздновали успешный урожай. Это и был первый День Благодарения. Это знаменательное событие в истории нашей страны служит постоянным напоминание о силе веры, любви, настойчивости, молитвы и товарищества».

«Прибытие корабля «Мэйфлауэр» в Новый Свет в 1620 году также посеяло первые ростки демократии в наших землях, – констатирует Трамп. – В отсутствие монарха, на незаселенных территориях первые поселенцы решили создать свое собственное правительство посредством так называемого Мэйфлауэрского соглашения. Мэйфлауэрское соглашение, предусматривающее правление большинства через избранных лидеров, ответственных за создание «справедливых и равных законов», представляет собой первую главу в давней традиции самоопределения и верховенства закона в Америке. Сто пятьдесят шесть лет спустя отцы-основатели нашей страны решили освободиться из-под власти Англии и на основе Мэйфлауэрского соглашения создать правительство, власть которого исходила бы исключительно от воли управляемых».

«В этом году, когда наша страна продолжает бороться с пандемией коронавируса, мы снова сплотились, чтобы преодолеть стоящие перед нами проблемы, – подчеркивает президент. – Перед лицом страданий и потерь мы видим удивительное мужество и безграничную щедрость американского народа, который приходит на помощь нуждающимся, что служит отражением духа тех первых поселенцев, которые работали вместе для удовлетворения потребностей своего сообщества. Сотрудники служб экстренного реагирования, медицинские специалисты, работники жизненно важных сфер, соседи и бесчисленное множество других патриотов жертвенно служат своим согражданам, и молитвы нашего народа вновь воодушевили нашу страну, принося утешение, исцеление и силу во времена неопределенности. Несмотря на беспрецедентные проблемы, мы не отступили перед лицом невзгод. Напротив, мы использовали наши сильные стороны, чтобы совершить значительный прорыв, который положит конец этому кризису, восстанавливая наши запасы, модернизируя производственные возможности и в рекордно короткие сроки разрабатывая новаторские лекарственные препараты и вакцины для спасения жизней».

«В этот день мы также благодарим тех, кто находится вдали от своих семей, в том числе отважных американских патриотов из наших вооруженных сил, которые самоотверженно защищают нашу священную свободу дома и за рубежом. Мы вспоминаем жертвы наших правоохранительных органов и служб быстрого реагирования. Мы глубоко благодарны всем тем, кто обеспечивает порядок и безопасность во время праздников, пока мы празднуем и благодарим за блага в нашей жизни», – заявил Дональд Трамп.

«В этот День Благодарения мы вновь выражаем вечную благодарность за все, что мы имеем, и чествуем наследие щедрости, дарованное нам нашими предками, – подчеркнул президент. – Хотя перед нами по-прежнему стоит много вызовов, мы никогда не отступимся от стремления реализовать потенциал, заложенный в нашем наследии. Собираясь с близкими, мы с неизменной верой и патриотизмом чествуем радости свободы и лелеем надежду на мир и светлое будущее».