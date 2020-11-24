Один район Сан-Франциско поддержал переизбрание президента Дональда Трампа больше, чем любой другой. Этим районом является Гилмор, где проживает рекордное количество русскоязычных пенсионеров.

Как сообщил изданию SF Gate живущий в Сан-Франциско дизайнер и художник Георгий Аваков, причиной гигантского перевеса голосов в пользу кандидата от Республиканской партии может быть одноквартирный комплекс El Bethel Arms. Дом с низким доходом, состоящий из 255 квартир, который занимает большую часть района, является домом для значительной части пожилых людей из бывшего СССР. Большинство из них, по словам Авакова, – украинские, белорусские и среднеазиатские евреи – и они очень политически настроены намного правее.

«Впервые я столкнулся с подобным консерватизмом среди своих товарищей-иммигрантов в местных русскоязычных газетах, – говорит Аваков. «Это дико, как параллельная идеологическая вселенная внутри Сан-Франциско. – но вне зоны видимости, потому что все на русском».

Постсоветское отвращение к чему-либо, что называется социалистическим, является одной из возможных причин его существенной поддержки в этом сообществе, наряду с твердой поддержкой Трампом Израиля, пишет местное издание. Среди членов своей семьи Аваков видел, насколько заманчивыми могут быть расистские призывы, закодированные в риторике закона и порядка, иногда с кажущимися неразрешимыми противоречиями.

«Что меня больше всего сбивало с толку, так это то, что один и тот же человек мог одновременно испытывать презрение к Путину и очень сильное восхищение Трампом», – говорит Аваков.

Когда этот репортер SF Gate посетил участок 7512 в Филлморе, они не увидели никаких надписей на кириллице и только подслушали прерывистые славянские разговоры на тротуаре. Никто из входивших или выходивших из El Bethel Arms не хотел говорить по этому поводу, большинство из них ссылались на свой плохой английский. Все были в масках, что никогда не помогает разговаривать на втором языке.

По информации издания SF Gate, в 2016 году, несмотря на то, что поддержка Дональда Трампа в Сан-Франциско была выражена однозначными цифрами, за него проголосовалo около 37 688 человек.