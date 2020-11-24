Джо Байден планирует значительно увеличить квоту на политических беженцев

В то время как администрация уходящего президента Дональда Трампа пыталась отстаивать права верующих людей по всему миру, Трамп значительно урезал квоту на прибытие в страну религиозных беженцев. Байден обещает изменить ситуацию.

Как известно, во время своего правления президент Трамп резко ограничил въезд религиозных беженцев в США, в то время как новоизбранный президент Джо Байден обещает отменить регуляции прежней администрации, значительно увеличив квоту прибывающих в страну иммигрантов.

Согласно представленной программе новой администрации Байдена количество принимаемых США беженцев поднимется до 125 тыс. человек в год.

В прошлом месяце президент Трамп распорядился, чтобы не более 15 000 беженцев были приняты в Соединенные Штаты в 2021 году, что является самым низким уровнем в истории современной программы беженцев, отмечает радиостанция NPR.

Во время одного из последних интервью, Байден заявил, что его администрация «восстановит роль Америки в защите уязвимых и прав беженцев по всему миру».