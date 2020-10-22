Обращение к евреям-иммигрантам из бывшего СССР, которые поддерживают Дональда Трампа.

Меня, как иммигранта из бывшего СССР, беспокоит, сколько «наших» людей, особенно старшего поколения, продолжают поддерживать переизбрание Дональда Трампа. Большинство из нас – это умные и интеллигентные люди, инженеры, программисты, доктора, адвокаты и предприниматели. Но, несмотря на наше образование, мы так ничего и не выучили. Как человек в своём уме может объяснить, почему большинство из нас поддерживает фашиста и ксенофоба? Как ещё оправдать наше общее помешательство, что «Трамп помогает евреям», когда действительность говорит об обратном? Почему так много людей сошли с ума?

Если вы поговорите практически с любым евреем среднего возраста или старше, который переехал в США, вы узнаете, как мы пережили царя, фашизм, социализм. Вы услышите истории о побегах от диктаторов, главарей и секретной полиции. На ужине в День Благодарения вам расскажут, как мы благодарны, что переехали в США. Но если мы действительно благодарны за наши свободу слова и прессы, как мы можем продолжать поддерживать человека, который заклеймил прессу «враги народа»? Как мы можем восхищаться свободными демократическими выборами, если мы даже не замечаем, что Трамп угрожает не признать результат в случае поражения и активно дискредитирует сами выборы, отказываясь принимать голосование по почте. Мы восхищаемся честным рынком труда, где у всех есть возможности преуспеть и мы возмущаемся, когда Демократы, как Джо Байден, помогают своим детям, но при этом мы молчим, когда Трамп ставит членов своей семьи и друзей на ответственные позиции в правительстве. Мы вспоминаем истории о КГБ, как людей забирали, если они что-то сболтнули, но у нас не возникает проблем, когда Трамп говорит своим сторонникам маршировать с оружием против мирных демонстрантов и «охранять» избирательные участки. Позиции Трампа несовместимы с демократическим государством. Они пахнут диктатурой, коррупцией, вооружёнными экстремистами – ровно то, от чего мы бежали из СССР.

Но вместо того, чтобы выучить уроки истории и не повторять ошибки прошлого, у многих из нас началась паранойя, как-будто мы продолжаем жить при советском социализме. «Если Демократы победят, в США наступит коммунизм!», заявляют русскоговорящие евреи. Вы называете Берни Сандерса коммунистическим экстремистом, хотя всё, что он предлагает – это государственную медицину, доступное высшее образование и защиту прав трудящихся. Всё это уже существует в других развитых странах. Спросите своих родственников в Израиле, Германии, Австралии и многих стран бывшего Советского Союза. На самом деле, вы тоже поддерживаете социализм, когда это касается вас и только вас, но никого больше. Многие из вас или ваши родители, или бабушки и дедушки, выживаете в этой стране буквально в результате «социализма». Пожилые советские евреи, официально не проработав в этой стране ни одного дня, получают государственную пенсию, 8-ю программу, медицинскую страховку, талоны на еду и даже помощь по дому – всё бесплатно для них, но финансировано теми самыми налогами, которые они хотят понизить. То есть вы не против социализма, вы за социализм, который помогает вам и вашим семьям. Вы просто не хотите, чтобы американцы, которые родились в этой стране и работали в этой стране, получали ту же помощь, что и вы, или ваши родители, или ваши бабушки и дедушки. Вы не только двуличны в вашей позиции, но и эгоистичны по отношению к американцам, которые обеспечили вашу жизнь, а до этого – и иммиграцию в эту страну. Вот как вы их благодарите? Стыдно.

Может быть, если бы вы просто были эгоистами и проголосовали за Трампа для личной выгоды, это можно было бы как-то понять. Но как можно понять еврея, голосующего за Трампа? Мы, евреи, испытали столько антисемитизма в Советском Союзе. И всё равно, мы, не моргнув и глазом, говорим, что Трамп «помогает евреям», потому что он «поддерживает Израиль» и потому что его зять – еврей. Серьёзно? Вам настолько промыли мозги пропагандой из российского телевидения, что вы не видите трамповского антисемитизма? Этот человек сказал белым христианам на митинге, что у них «хорошие гены». Он открыто обвинил евреев, голосующих за демократов (75% американских евреев), в «нелояльности», потому что мы должны поддерживать Израиль больше, чем США, и что евреи-демократы «недостаточно любят Израиль». Вы на полном серьёзе любите человека, который публично назвал нас «жестокими убийцами, людьми совсем неприятными»? Вы будете голосовать за человека, который в 2016-м году выпустил рекламу против Хиллари Клинтон «с лицами известных евреев» и комментарием о «глобальной структуре власти», которая «обворовала наш рабочих класс» и «украла богатства нашей страны»?

Некоторые из вас будут читать этот текст и думать «подумаешь, это всё разговоры, ведь он столько сделал для Израиля и евреев». Откройте глаза! Посмотрите, что происходит! В 2017-м году на митинге «Объедините правых!» в Шарлоттсвилле прошли парады нацистов с факелами и нацистскими флагами, с криками «евреи нас не заменят». Наш президент, который так любит евреев, назвал их «очень хорошими людьми». В 2018-м году неонацист напал на синагогу «Дерево Жизни» в Питтсбурге. В 2019-м году Лига Против Клеветы (Anti Defamation League) сообщила о «свыше 2100 антисемитских происшествий в США, на 12% больше и рекордное количество». Опрос общественного мнения от ABC News показал, что 9% американцев, что соответствует 22 миллионам человек, считают «допустимым проводить неонацистские митинги», 56% «сказали, что видели нацистскую символику в социальных сетях или в своих общинах» и 49% «видели отрицание или искажение истории Холокоста в социальных сетях или в интернете». По данным исследования Конференции Еврейских Материальных Запросов против Германии (Conference on Jewish Material Claims Against Germany), среди американской молодёжи в возрасте 18-39 «48% не могли назвать ни один концентрационный лагерь или гетто, основанные во время Второй Мировой Войны», «23% считают, что Холокост – это миф или он преувеличен, или они не уверены» и «12% сказали, что они не слышали или не уверены, что слышали о Холокосте». Это всё произошло при администрации Трампа, когда неонацисты и члены Ку-Клукс-Клана поощряются на то, чтобы открыто выступать против ВАС.

Мазл тов! Вы поддерживаете диктатора и ксенофоба, который угрожает американской демократии. Адольф Гитлер когда-то был неосновным кандидатом, который, к всеобщему удивлению, выиграл выборы, чтобы потом забрать всю власть себе, отменить демократию и установить фашистский авторитарный режим сразу после выборов 1932 года. Может быть, вместо того, чтобы волноваться, что «в США наступит коммунизм, если демократы победят», нам нужно задать вопрос «или уже слишком поздно, чтобы остановить Трампа на пути к диктатуре, где такие меньшинства, как евреи, станут гражданами второго сорта или хуже»?

Gary Gorny