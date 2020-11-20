Байден сообщил о новых назначениях в будущей администрации Белого дома

В команду 46-го президента США войдут Мала Адига, Карлос Элизондо и Кэти Рассел, передает Русская служба «Голоса Америки».

Избранный президент Джо Байден назвал в пятницу имена еще нескольких высокопоставленных сотрудников будущей администрации Белого дома. Об этом говорится в сообщении, опубликованном командой, занимающейся процессом транзита власти 46-му президенту США.

«Сегодняшние назначенцы – уважаемые лидеры, которые будут ежедневно служить американскому народу. Они поддержат нашу работу по созданию администрации Белого дома, который будет представлять Америку и приносить результаты», – так новый глава администрации Белого дома Рон Клейн прокомментировал кадровые решения избранного президента.

Мала Адига, бывшая старшая советница по политическим вопросам в избирательном штабе Джо Байдена и Камалы Харрис назначена директором по политическим вопросам в аппарате первой леди Джилл Байден.

Секретарем Белого дома по протокольным вопросам станет Карлос Элизондо, который с 2008 по 2016 годы работал специальным помощником президента Барака Обамы и секретарем вице-президента и его супруги по протокольным вопросамм. Элизондо – первый латиноамериканец, назначенный на эту должность.

Новым директором администрации Белого дома по кадровым вопросам станет Кэти Рассел, экс-заместитель главы избирательной кампании Байдена и Харрис. При администрации Барака Обамы посол Рассел работала в Белом доме заместителем помощника президента и главой аппарата второй леди Джилл Байден, а затем перешла в Госдепартамент, став спецпосланником США по делам женщин во всем мире.

По словам Байдена, новые сотрудники будущей администрации «помогут добиться перемен, в которых Америка нуждается в эти трудные времена…. Они будут служить американскому народу и будут способствовать… созданию более справедливой, равноправной и единой нации».