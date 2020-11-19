Палата представителей одобрила законопроект o демократии в Беларуси

Oн позволяет вводить санкции не только против белорусских, но и против российских граждан, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси». Oн позволяет вводить санкции не только против белорусских, но и против российских граждан, имеющих отношение к репрессиям в Беларуси.

Законопроект был представлен конгрессменом-республиканцем Кристофером Смитом. Документ поддержали представители обеих партий.

Законопроект расширяет полномочия президента США по вопросу о введении санкций в связи с фальсификациями на выборах президента Беларуси в августе и нарушениями прав человека в этой стране. При этом указывается, что санкции могут быть введены не только против граждан Беларуси, но и против россиян.

«Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ и нарушении прав человека в связи с политическими репрессиями в Беларуси», – говорится в документе.

С 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты против официальных итогов президентских выборов и власти Александра Лукашенко. Москва признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Принятый Палатой представителей документ кроме того призывает провести в Беларуси новые выборы в свободной и справедливой форме в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Oн признаeт созданный оппозицией Координационный совет законным институтом для участия в диалоге о мирной передаче власти и не признаeт Александра Лукашенко «законно избранным лидером Беларуси».

Документ устанавливает, что США не признают включения Беларуси в Союзное государство с Россией.

Для того чтобы документ вступил в силу, его должен одобрить Сенат и подписать президент.