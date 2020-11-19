По словам госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, ручной пересчет бюллетеней в штате подтвердил, что победителем выборов в Джорджии является Джо Байден. Пересчет был начат после того, как неофициальные результаты голосования показали, что Байден набрал приблизительно на 14000 голосов больше, чем Трамп.

Фото: VOA/Facebook

Нет сомнения в том, что штат сертифицирует победу Байдена, подчеркнул Раффенспергер.

Таким образом, Джо Байден набрал в общей сложности 306 голосов выборщиков, тогда как Дональд Трамп – 232 голоса, передает Голос Америки.