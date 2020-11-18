Расизм объявлен кризисом общественного здравоохранения в округе Сакраменто

17 ноября Наблюдательный совет округа Сакраменто одобрил резолюцию, в которой расизм объявлен кризисом общественного здравоохранения в округе. Резолюция обязуется содействовать расовому равенству при формировании политики, выделении ресурсов, реализации программ и издании директив и т.п.

Резолюция должна обеспечить последовательный сбор, анализ и представление демографических, социально-экономических данных и данных об общественном здравоохранении для измерения прогресса в устранении расового неравенства; разрабатывать и внедрять альтернативные методы предотвращения травм и устранения вреда, связанного с расовым неравенством, на уровне общин; и выступать в поддержку местной, государственной и федеральной политики, направленной на улучшение здоровья и благополучия цветных сообществ, и поддерживать законодательство, продвигающее расовое равенство.

Между тем, сообщается, что директор Департамента здравоохранения округа Сакраменто Питер Биелесон позволил себе расистское высказывание по отношению к азиатскому населению региона. Инцидент произошел в ходе интервью радиостанции Capital Public Radio, во время которого государственный служащий назвал азиатов “желтыми”, что трактуется как расизм.