Бывший офицер армейского спецназа обвиняется в шпионаже в пользу России

Согласно информации Департамента юстиции, с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс, бывший военнослужащий армии США, предположительно вступил в сговор с агентами российской разведки. В течение этого времени Деббинс периодически посещал Россию и встречался с агентами российских спецслужб. В 1997 году российские разведчики присвоили Деббинсу кодовое имя и подписали заявление, подтверждающее, что он хочет служить России; 21 августа 2020 года Деббинс был арестован.

В ходе сговора Деббинс якобы предоставлял агентам российской разведки информацию, которую он получил в качестве военнослужащего армии США, включая информацию о своих химических подразделениях и подразделениях спецназа. В 2008 году, оставив службу, Деббинс раскрыл российским разведчикам секретную информацию о своей предыдущей деятельности во время службы в спецназе. Деббинс также предоставил имена и информацию о бывших своих членах спецназа, чтобы агенты могли оценить, стоит ли приближаться к членам команды, чтобы узнать, будут ли они сотрудничать с российской разведкой.

В случае признания виновным Деббинсу грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Фактические приговоры за федеральные преступления обычно меньше максимальных наказаний.