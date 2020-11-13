“Нет свидетельств” нарушений на выборах США, несмотря на заявления Трампа, – главы избиркомов

Американские официальные лица, контролирующие законность выборов на уровне штатов и федерального правительства, заявили, что у них нет “никаких свидетельств” нарушений при голосовании или подсчете голосов на президентских выборах в США 3 ноября.

Заявление прямо отрицает не подкрепленные фактами слова президента Дональда Трампа и некоторых республиканцев о том, что демократ Джо Байден победил в результате фальсификаций и подсчета не всех голосов.

“Нет никаких свидетельств того, что в системе голосования пропали какие-то голоса или что они были удалены или изменены каким-либо образом”, – говорится в заявлении Агентства внутренней кибер- и инфраструктурной безопасности (CISA).

“Выборы, прошедшие 3 ноября, были самыми защищенными в американской истории”, – заявили в агентстве.

Среди авторов заявления – президенты Национальной ассоциации глав избирательных комитетов штатов и Национальной ассоциации секретарей штатов (именно они проводят выборы на уровне штатов), а также исполнительного комитета правительственно-промышленного совета, в который входят основные производители оборудования для выборов.

Это заявление было опубликовано через несколько часов после того, как Трамп опять бездоказательно заявил в твиттере, что производитель оборудования для голосования “удалил” 2,7 миллиона голосов по всей стране, а также изменил сотни тысяч бюллетеней в пользу Байдена в Пенсильвании и других штатах, где нынешний президент проиграл.

“Нам известно о многочисленных бездоказательных заявлениях и попытках дезинформации о нашем выборном процессе, однако можем заверить вас, что мы в полной мере уверены в защищенности и честности наших выборов, и вам не следует об этом беспокоиться. Если у вас есть вопросы, обратитесь в официальные избирательные органы, и они дадут вам достоверную информацию, так как именно они проводили выборы”, – говорится в заявлении руководителей избирательных органов США.

Крупнейшие новостные организации объявили о победе Байдена 7 ноября. С тех пор Трамп пытается оспорить результаты голосования, однако не предоставляет никаких свидетельств нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов. Судьи скептически относятся к искам, поданным избирательным штабом Трампа.

По данным агентства Reuters, Трамп может уволить главу CISA Криса Кребса, который опровергает заявления о фальсификации выборов.