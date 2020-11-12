Советник Байдена предлагает локдаун на срок более месяца

В связи с ростом случаев заболевания COVID-19 в последнее время один из советников Джо Байдена по коронавирусу, Майкл Остерхольм – эксперт Университета Миннесоты по инфекционным заболеваниям, предложил идею общенациональной изоляции, чтобы сдерживать болезнь и омолодить экономику.

Эксперт считает, что изоляция на 4-6 недель может не только “снизить цифры”, но и принести пользу экономике, как это было “в Азии. Как это было в Новой Зеландии и Австралии”. Он сказал, что у американцев может возникнуть риск “пандемической усталости” до того, как вакцина станет доступной, поэтому есть вероятность, что люди ослабят соблюдение мер защиты от коронавируся.

Как считает Майкл Остерхольм, т.к. становится прохладно, американцы могут начать больше собираться внутри помещений, а это может провоцировать его распространение, сообщает Yahoo! Finance.

Поэтому он призывает к соблюдению социального дистанцирования и другим рекомендациям в области общественного здравоохранения.