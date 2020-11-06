Подсчет голосов в ряде ключевых штатов продолжается, пишет Стив Херман из Голоса Америки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его обманом лишают шанса на второй срок, в то время как его соперник-демократ Джо Байден призвал проявить терпение и дождаться окончания подсчета голосов.

«Если считать законные голоса, я легко побеждаю, – сказал Трамп. – Если считать незаконные голоса, они могут попытаться украсть у нас выборы».

Трамп утверждал, что его отрыв в ключевых штатах «тайно сводят на нет» по мере продолжения подсчетов.

Байден опережает Трампа как по результатам всенародного голосования, так и по более важному показателю – числу голосов в Коллегии выборщиков, которая на самом деле определяет победителя.

Президент не стал отвечать на вопросы журналистов, а три ведущих телеканала прекратили прямую трансляцию его выступления, когда он обвинил демократов в попытке «украсть выборы».

«Мы не позволим коррупции украсть столь важные выборы», – заявил Трамп, добавив, что готов обратиться в Верховный суд.

Доверенные лица Трампа в ряде штатов оспаривают честность процесса в судебном порядке.

Байден тем временем призывает проявить терпение, но выражает уверенность, что в итоге он победит.

«Каждый бюллетень должен быть подсчитан, – сказал Байден в коротком выступлении в Уилмингтоне, штат Делавэр. – Так и будет, это и происходит сейчас. Так и должно быть. Демократия иногда бывает запутанной. А иногда она требует немного терпения».

Выступая вместе со своим кандидатом в вице-президенты, сенатором Камалой Харрис, Байден добавил: «Мы не сомневаемся, что по окончании подсчета голосов мы с сенатором Харрис будем объявлены победителями. Я прошу всех сохранять спокойствие».

Со дня выборов штаб Трампа подал или выразил намерение подать иски в ряде штатов, выдвигая различные обвинения относительно процесса голосования или подсчета голосов. На данный момент ни один судья не вынес предварительного решения в пользу действующего президента.

В округе Кларк в штате Невада, который может принести Байдену необходимое для победы большинство выборщиков, штаб Трампа подал в суд, утверждая, что там разрешили голосовать 10 000 нерезидентaм, а республиканским наблюдателям не позволили проверить бюллетени, признанные недействительными.

«В этой стране недопустим незаконный подсчет голосов. А именно это и происходит в штате Невада», – сказал Ричард Гренелл, бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки и советник предвыборного штаба Трампа.

Глава бюро регистрации избирателей округа Кларк Джо Глория отверг это обвинение. «Нам неизвестно об обработке каких-либо ненадлежащих бюллетеней», – сказал он на пресс-конференции.

Штаб президента также дал понять, что потребует пересчета голосов в штате Висконсин, где Байден лидирует с отрывом более 20 000 голосов.

Требования о пересчете могут поступить и в других штатах.