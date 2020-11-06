Самый молодой открытый бисексуал избран в Ассамблею штата Калифорния

Демократ Алекс Ли (Alex Lee), 25 лет, стал самым молодым и первым открыто бисексуальным членом Ассамблеи штата за 25-й округ Калифорнии: Милпитас, некоторые районы Санта-Клары, Фремонта и Сан-Хосе. Он обогнал соперника-республиканца, набрав более 70% голосов.

Алекс Ли – выпускник средней школы Милпитас и президент студенческого совета Калифорнийского университета Дэвис. Ли, как и Берни Сандерс, не получал корпоративных денег для своей политической кампании.

Первый законопроект, который Алекс Ли планирует представить, заключается в устранении денег, которые корпорации могут вкладывать в политические кампании. Также среди его приоритетов – расширение общественных перевозок, включая BART, реформа образования и жилье.

Дата приведения Алекса Ли к присяге – 7 декабря.