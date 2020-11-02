11 причин, почему христиане голосуют за Трампа

1. Трамп – президент, который больше всех других в истории США поддерживает христианский взгляд ПРОТИВ АБОРТОВ. Он многократно и без извинений провозглашал, что «человеческую жизнь необходимо уважать и защищать с момента зачатия». Он – первый президент, который не побоялся выступить с таким заявлением на ежегодном всеамериканском «Марше за жизнь».

Трамп единственный, кто урезал спонсирование (за счёт федеральных, то есть, наших с вами денег, налогов) самой крупной сети абортариев Planned Parenthood. Трамп – первый в истории США президент, который отменил американское финансирование абортов в других странах той же сети абортариев. Трамп – президент, который назначил трех самых консервативных судей, защищающих право детей на жизнь, в Верховный суд США: Нил Горсач, Бретт Кавано и Эми Барретт.

Итак, Трамп, как никакой другой президент, борется за право ребенка на жизнь.

2. ОТНОШЕНИЕ К ИЗРАИЛЮ. Президент Трамп недавно подписал самый невероятный мирный договор в истории геополитики между Израилем и Арабскими Эмиратами. Трамп перевел Американское посольство в Иерусалим, подчеркивая тем самым, что он признает Иерусалим столицей Израиля. Президент Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот частью Израиля. Никто до него не посмел это сделать. Он – единственный, кто смог сдержать насилие со стороны Палестины. Трамп отказался от позорного ядерного соглашения, заключенного Обамой с Ираном. США не только вышли из ядерной сделки с Ираном, но и под его руководством ввели экономические санкции против Тегерана на «высочайшем уровне» за разработку ядерного оружия. Любая страна, которая поможет Ирану в разработке ядерного оружия, также может попасть «под серьезные санкции». Америка не будет заложником ядерного шантажа.

3. НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕЙ. Справедливая и точная интерпретация закона – это библейский принцип. Это не «то, что вы хотите, чтобы этот закон гласил» или «что вы думаете, он должен гласить», а конкретно: «Что говорит закон?». 200 окружных судей были утверждены на должность федеральных судей под руководством Трампа. Наибольшее количество судей со времен президента Джорджа Вашингтона. Большинство из них – консервативные. Многие из них защищают ценность жизни, религиозные свободы и право христиан на собрания.

4. ВТОРОЙ ШАНС для бывших заключённых. Президент Трамп подписал самую историческую реформу системы тюремного заключения. Эта реформа системы уголовного правосудия, которая предоставит бывшим заключенным шанс на новую жизнь после отбытия тюремного срока. Называется она First Step Act. Это тоже было сделано впервые в истории Америки. Ни Барак Обама, ни демократы этого не сделали. Он подписал реформу «Акт первого шага» полтора года назад говоря, что те люди, у которых почти пожизненный срок, но их поведение в тюрьме доказывает, что они в корне изменились, заслуживают второй шанс.

5. ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ. Мы уважаем ветеранов, людей, которые защищали нашу страну. Это люди, которые пожертвовали всем, чтобы нам мирно спалось. Президент Трамп подписал «Акт медицинских льгот» для ветеранов, продлевающий действие государственной программы, позволяющей ветеранам в США получать медицинскую помощь в частных клиниках. 40 лет об этом говорили все президенты, а он взял и издал этот указ.

6. ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ. 30 мая 2018 года президент Трамп поставил свою подпись под законопроектом «Right to try» («Право испытать»). Согласно этому решению, люди с неизлечимыми болезнями получат доступ к экспериментальным препаратам и курсам лечения, которые не были одобрены агентством FDA. Это должно позволить больным обойти длительные бюрократические процедуры, что может спасти жизнь многим людям.

7. РЕФОРМА НАЛОГОВ. Трамп подписал самое большое снижение налогов для среднего класса в истории США, которое включило снижение налогов для работающих матерей и декретный отпуск. Это библейский принцип. Ни Обама, ни демократы этого не сделали. Теперь 8 недель можно быть в оплачиваемом отпуске с новорожденным благодаря Трампу.

8. СУВЕРЕНИТЕТ США. Трамп укрепил суверенитет Америки. Многие лидеры США уменьшали роль Америки на мировом пространстве, преклоняясь перед интернациональными организациями ООН, Нато и Всемирная Торговая Организация, и практически происходила постепенная эрозия роли Америки в мире.

9. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ. До пандемии и практически полной остановки производства, у нас была самая лучшая экономика в мире благодаря тому, что Бог помог президенту Трампу сделать это. 6 миллионов чернокожих наконец-то смогли устроиться на работу и перестать быть зависимыми от программы Food Stamps.

10. КОНСЕРВАТИВНЫЕ СОВЕТНИКИ. Трамп намеренно окружил себя богобоязненными советниками, Божьими людьми. Он не извиняется за то, что выступает в церквях. Он руководит страной с глубоко верующим человеком – Майком Пенсом. Он начинает свой рабочий день с молитвы в его кабинете, где все эти советники вместе с ним молятся.

11. ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ СЕКСУАЛЬНОГО РАБСТВА. Трамп, как никакой другой президент, пытается остановить бич детского сексуального рабства в нашей стране. Недавно он выделил 100 миллионов долларов на то, чтобы остановить торговлю детей на нашей южной границе.

Можно сказать: у Трампа плохое прошлое… Но посмотрите, что он защищает СЕГОДНЯ: право младенцев на жизнь, страну Израиль, детей, которых продали в сексуальное рабство, свободу собраний верующих…

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