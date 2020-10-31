Сиамские близнецы Эбигейл и Микаэла Бачинские родились в декабре 2019 со сросшимися головами, семья собирала деньги на операцию по разделению малышек. В итоге в результате операции, начавшейся 23 октября и длившейся сутки в детской больнице Калифорнийского университета в Дэвисе, близнецов разделили. В настоящее время девочки восстанавливаются после нее.

Фото: UC Davis

Как сообщает UC Davis Health, “круглосуточная операция проводилась в Центре детской хирургии Калифорнийского университета в Дэвисе в операционной, специально построенной для этого уровня сложности хирургического вмешательства. Это было первое разлучение сиамских близнецов в детской больнице Калифорнийского университета в Дэвисе. Команда экспертов включала более 30 человек: хирурги, медсестры, анестезиологи и другой ключевой хирургический персонал”.

Врачи клники UC Davis, выполнившие операцию

Операцию провели, когда девочкам было 9 месяцев, т.к., по словам хирурга Грейнджера Вонга “по мере взросления возрастает риск того, что общие кровеносные сосуды и органы станут больше или более переплетены”. Чтобы подготовиться к процедуре разделения близнецов, хирургическая бригада потратила месяцы, внимательно отслеживая рост близнецов с помощью МРТ и компьютерной томографии.

После операции мама девочек Лилия сказала: “Все прошло хорошо. Было почти невозможно разделить их, но Бог, врачи и медсестры Калифорнийского университета в Дэвисе сделали это возможным. Мы очень благодарны”.