Home Видео Армяне Сакраменто протестуют против войны в Нагорном Карабахе ВидеоНовостиОбществоСтатьиФоторепортажиЭксклюзив Армяне Сакраменто протестуют против войны в Нагорном Карабахе Oct 6, 2020 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK Армянская диаспора Сакраменто вышла к Капитолию Калифорнии с требованием прекратить военные действия в Нагорном Карабахе ПО ТЕМЕ Президент Трамп почтил память армян, погибших в ходе массовой резни в Османской империи Сенат США единогласно одобрил резолюцию о признании геноцида армян Гражданин Армении участвовал в схеме по незаконному получению американских виз