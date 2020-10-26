Посольство США в Беларуси рекомендовало американцам покинуть страну

Дипломаты обеспокоены возможными последствиями истечения крайнего срока «Народного ультиматума», предъявленного Александру Лукашенко Светланой Тихановской, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Посольство США в Беларуси известило в субботу американцев, находящихся на территории этой страны, о необходимости проявлять повышенную бдительность в отношении потенциальных митингов, собраний, протестов и демонстраций на территории Республики Беларусь после 25 октября – крайнего срока «Народного ультиматума», предъявленного Александру Лукашенко силами оппозиции.

На прошлой неделе один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская предъявила президенту страны Александру Лукашенко «Народный ультиматум» с призывом к Минску выполнить определенные требования не позднее 25 октября. В случае невыполнения требований Тихановская предупредила Лукашенко о последствиях – протестах, забастовках, блокировании транспортного движения и других мерах.

«Силы госбезопасности и протестующие могут применять силу во время протестов, демонстраций, митингов и других подобных массовых собраний», – говорится в сообщении посольства.

Дипмиссия призвала граждан США избегать публичных демонстраций и осознавать, что «собрания, призванные носить мирный характер, могут быстро перерасти в конфронтацию и насилие. Кроме того, эти действия могут вызвать перебои в работе общественного транспорта, задержки движения, перекрытие улиц, а также усиленное присутствие полиции вокруг мест проведения митингов», говорится в сообщении.

Дипломаты рекомендовали гражданам Соединенных Штатов запастись продовольствием, питьевой водой, лекарствами, наличными деньгами и иными предметами первой необходимости минимум на три дня, а также рассмотреть возможность покинуть Беларусь, в том числе наземным транспортом или на самолете.

Требования «народного ультиматума» включают в себя отставку Лукашенко и освобождение всех политзаключенных.