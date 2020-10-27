Борец с коррупцией в России опасается депортации из США

Россиянин Григорий Дуралев приехал в США после того, как в России написал кандидатскую диссертацию на тему коррупции в российской экономике. Он отправил работу на сайт президента РФ и вскоре после этого его обвинили в мошенничестве. Поэтому в ноябре 2015 года он уехал в США по туристической визе и вскоре подал на убежище. Но в сентябре 2018 года он был арестован иммиграционной и таможенной службой (ICE) по обвинению в истечении срока действия его визы.

Сейчас Григорий ожидает, что к концу года будет принято решение о его депортации, а тем временем Министерство внутренней безопасности (DHS) снабдило его браслетом на щиколотке, который отслеживает каждое его движение. По мнению Дуралева, которым он поделился с изданием POLITICO, “DHS действует не лучше, чем российские власти”. Он убежден, что обвинения в нарушениях, которых он никогда не совершал, против него сфабрикованы.

Как сообщает издание POLITICO, угроза депортации Дуралева Григория из США возникла из-за политически мотивированного запроса России. У России и США нет официального договора об экстрадиции, но Григорий был арестован и ему было отказано в залоге из-за красного уведомления, выданного Россией. Иммиграционные адвокаты говорят, что в последнее время в США значительно участились случаи арестов иммигрантов из-за таких красных уведомлений, которыми злоупотребляют страны с авторитарным режимом, в том числе и Россия. Однако, иммиграционные власти США все равно используют эти красные уведомления для преследования иммигрантов.

В сентябре члены Палаты представителей и Сената ввели закон об ответственности и предотвращении транснациональных репрессий (TRAP), который запрещает арест людей, подпадающих под действие красных уведомлений, без предварительной проверки их права на экстрадицию и выдачи соответствующего ордера на арест. Но этот закон еще не принят и находится на рассмотрении в Комитете Сената по международным отношениям.