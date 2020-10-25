Бывший Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Семен Шарецкий обратился к президенту РФ Владимира Путина и членам правительства Российской Федерации с просьбой об отстранении президента Беларуси Александра Лукашенко.

Уважаемый Президент и члены правительства Российской Федерации!

Я, Семён Шарецкий, Председатель Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва, обращаюсь к вам в связи с истечением срока, предъявленного ультиматума бывшему Президенту Республики Беларусь. Как вы видите, народ Беларуси, у которого на прошедших президентских выборах уворовали голоса, не успокоится в достижении своих требованиях.

В то же время и отвергнутый народом на тех выборах Президент цепляется за власть, как он сам выразился, до посинения пальцев рук, прибегая при этом к самым преступным, по существу, фашистским методам, вплоть до применения оружия. Вы знаете, что уже есть не только десятки заключённых, но и сотни искалеченных и даже несколько человек умерших от побоев, в связи с чем я, тоже вынужденный оставить Беларусь из-за угрозы моей жизни, обращаюсь к вам сделать всё необходимое для прекращения дальнейшего кровопролития в Беларуси.

Уважаемый Владимир Владимирович и члены правительства Российской Федерации! Станьте на сторону народа Беларуси, требующего выполнения его волеизъявления на прошедших выборах: устранения от власти поборника гитлеровских порядков, о чём он открыто заявлял.

При этом хотелось бы, чтобы народы Беларуси и России оставались и дальше в дружественных отношениях.

Семён Шарецкий