В возрасте 45 лет от COVID-19 умер Славик Ильницкий. Ранее “Славянский Сакраменто” публиковал информацию о том, что 31 мая он попал в больницу с симптомами коронавируса, длительное время он находился под аппаратом ИВЛ, у него несколько раз останавливалось сердце.

В августе состояние Славика Ильницкого немного улучшилось, сообщила “Славянсому Сакраменто” Семья собирала деньги на его лечение. Но 17 октября на GoFundMe сестра Славика опубликовала печальную новость – 16 октября он умер. По состоянию здоровья Славик находился в категории риска – у него был диабет 2 типа.

“Мы хотели бы поблагодарить каждого из вас, кто думал и молился за Славика и его семью. С большой печалью и тяжелым сердцем сообщаем, что Славик отправился домой к Господу и Спасителю 16 октября. Славик долго и упорно боролся до самого конца. У него была возможность провести шесть дней дома со своей семьей и друзьями. Мы будем благодарны за любую финансовую поддержку для покрытия расходов на похороны. Пожалуйста, продолжайте воодушевлять Жанну, их семерых детей (4 дочки и 3 сына) и остальных членов семьи в своих молитвах”.