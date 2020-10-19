США предъявили обвинения 6 сотрудникам российских спецслужб

Окружной суд Западного округа штата Пенсильвания предъявил обвинения Юрию Андриенко, Сергею Детистову, Павлу Фролову, Анатолию Ковалеву, Артему Очиченко и Петру Плискину. Все обвиняемые – сотрудники Главного управления Генерального штаба ВС РФ (преемника ГРУ), сообщает Голос Америки.

Они работали в войсковой части 74455, ответственной за создание сетевого “червя” NotPetya, некогда использовавшегося для атак на украинские компании и СМИ. Позже больницам в Пенсильвании, фармацевтической компании и дочернему предприятию FedEx этой же вредоносной программой был нанесен ущерб в размере $1 млрд. По заявлению представителей правоохранительных органов, этой же группой лиц были взломаны компьютеры, использовавшиеся для обслуживания Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году, а также совершена кибератака на предвыборную кампанию президента Франции Эмманюэля Макрона в 2017 году.

Анатолию Ковалеву в 2018 году были предъявлены обвинения спецпрокурором Робертом Мюллером, расследовавшим вмешательство России в американские выборы 2016 года. «Ни одна страна не превращала свои кибервозможности в оружие настолько злонамеренно и безответственно, как это делает Россия, бессмысленно нанося беспрецедентный двусторонний ущерб», – заявил помощник генерального прокурора США Джон Демерс.