США призывают Беларусь позволить архиепископу Кондрусевичу вернуться в страну

Госсекретарь Помпео назвал действия белорусских властей оскорблением религиозной свободы, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Беларуси позволить архиепископу Тадеушу Кондрусевичу вернуться в страну. 31 августа власти Беларуси не позволили ему пересечь границу по возвращении из командировки в Польшу.

«Прошло более 40 дней с тех пор, как белорусские власти не пустили обратно в страну гражданина страны, католического архиепископа Кондрусевича, на том основании, что религиозные лидеры не должны публично высказываться против проявлений несправедливости, – заявил госсекретарь Помпео. – Их действия сами по себе являются несправедливостью и оскорблением религиозной свободы. Вера – не просто личное дело. Я призываю белорусское правительство исправить эту ошибку и позволить лидеру римско-католической церкви в Беларуси вернуться в свою страну».