Прокурор округа Юнион, штат Иллинойс, Даниэль Клингеманн (Daniel Klingemann) объявил о выдаче ордера на арест Дмитрия Серегеевича Селезнева. Он находится в розыске, за него назначено вознаграждение $ 500 000 долларов. Селезнев обвиняется в тяжких преступлениях, в том числе в детской порнографии.

На сайте округа размещено такое описание Селезнева: “Селезнев – белый мужчина, с каштановыми волосами и голубыми глазами. Его рост примерно 5 футов 10 дюймов, вес примерно 175 фунтов. Считается, что он водит черный легковой автомобиль Cadillac с 2008 по 2010 год с тонированными стеклами и номерным знаком штата Орегон. Он считается вооруженным и опасным. Не подходите и не вступайте в контакт. Если у вас есть информация, позвоните в полицейское управление Джонсборо по телефону (618) 833-5500”.

Как сообщает TruckistUSA, Селезнев является водителем-дальнобойщиком и, как сообщается, выбирал своих жертв с помощью приложения Snapchat.