Русскоязычного предпринимателя судят за несоблюдение правил карантина

5 октября Шон МакКрари из Портленда подал иск в окружной суд округа Малтнома на автосалон Lapin Motor Co. и его владельца Лео Лапина за неправомерное увольнение и требует возмещения ущерба в размере 1,4 миллиона долларов.

В автосалоне Шон работал финансовым менеджером и был уволен Лапиным во время собрания за то, что МакРари спросил о предполагаемом сокрытии компанией вспышки коронавируса. Шон утверждает в иске, что Лапин ругался на него, напал и уволил его во время собрания персонала 31 июля. По заявлению Шона, его босс приказал сотрудникам скрыть вспышку COVID-19 для поддержания прибыли и посещения клиентами выставочного зала на бульваре Юго-Восточный Холгейт.

В иске говорится, что по крайней мере у двух сотрудников подтвердился коронавирус, у генерального менеджера были симптомы, но он отказался проходить тестирование. В ответ на иск адвокат Лапина заявил, что все обвинения безосновательны и что МакКрари был уволен за “множество ошибок”.

В иске к автосалону и его владельцу утверждается, что Лапин не требовал соблюдения социального дистанцирования или других мер безопасности на работе; что внес ссуду в размере 150 000 долларов, полученные из федеральной программы помощи бизнесам на свой личный банковский счет и вскоре разместил в социальных сетях фотографии лодки Mastercraft, стоимостью 160 000 долларов; что Лапин “ничего не сделал” для соблюдения Закона о реагировании на коронавирус, который требовал предоставления своим сотрудникам оплачиваемого отпуска по болезни, расширенного семейного отпуска и отпуска по болезни по причинам, связанным с COVID-19.

Когда сотрудникам автосалона стало известно о некоторых положительных случаях COVID-19, Лапин написал сотрудникам: “Пожалуйста, прекратите. Не сообщайте эту информацию никому, поскольку мы не хотим отпугнуть от бизнеса”.