Семья собирает деньги на похороны утонувшего подростка

В кампании по сбору средства на GoFundMe, организованной сестрой Юли, Анной Козлов из Флориды, говорится, что Андрей и его друзья “были в океане на моторной лодке, их якорь зацепился и они не могли его вытащить”.

Фото: GoFundMe

Как сообщает издание Sun Englewood, Андрей нырнул распутать якорь без каких-либо сомнений, поскольку до этого проделывал подобное множество раз, к сожалению, он так и не вынырнул обратно. Спасатели нашли его 30 минут спустя. Вернуть к жизни не смогли.

“Мы просим вас молиться за семью Пут, чтобы Господь принёс им мир и успокоение в это нелегкое время. Все пожертвования пойдут на организацию похорон”, – говорится в кампании по сбору денег.

Похоронное служение состоялось сегодня в церкви First Slavic Pentecostal Church г. Норт-Порт (Флорида).