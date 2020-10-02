Трамп обратился к нации после известий о госпитализации

Белый дом опубликовал обращение Дональда Трамп к американской нации. Послание президента касается его внезапной госпитализации ввиду обнаруженной у него инфекции COVID-19. Это первое публичное видеообращение Трампа к нации после того, как была опубликована информация о заболевании Первой четы.

Видеообращение было опубликовано на официальном профиле Белого дома в Фейсбуке.

“Я благодарю всех американцев за чрезвычайную поддержку. Я направляюсь в госпиталь Уолтера Рида. Я полагаю, что у меня все в порядке. Мы думаем, что все образуется и Первая леди также поправится. Спасибо большое, я никогда не забуду вашей поддержки!”

Напомним, что вчера стало известно, что Дональд и Мелания Трамп заражены коронавирусом, а сегодня сообщается о госпитализации президента.