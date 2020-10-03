Врач Шон Конли: президент Трамп «чувствует себя очень хорошо»

Команда медиков, отвечающая за лечение Дональда Трампа, прокомментировала состояние здоровья президента после положительного теста на COVID-19, передает Русская служба «Голоса Америки».

Шон Конли, лечащий врач президента США, заявил в субботу, что Дональд Трамп «чувствует себя очень хорошо», и в течение последних 24 часов у него не было трудностей с дыханием и повышенной температуры. Конли сказал об этом во время пресс-брифинга, состоявшегося рядом с Национальным военно-медицинским центром Уолтер-Рид в Бетесде, пригороде Вашингтона, где в данный момент президент получает необходимую медицинскую помощь.

По словам Конли, команда медиков внимательно следит за признаками возможных осложнений, вызванных коронавирусом, или от медицинских препаратов, получаемых президентом. Трамп начал пятидневный курс лечения ремдисивиром – внутривенным препаратом, который позволяет сократить срок госпитализации пациентов с COVID-19.

Ранее в пятницу доктор Конли заявил, что Трамп получил экспериментальное лечение, REGN-COV2 от компании Regeneron, один из нескольких экспериментальных препаратов, в состав которого входят моноклональные антитела, которые используются для лечения широкого спектра заболеваний. Трамп также принимает цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

«Мы контролируем его сердечную функцию, функцию почек, функцию печени. Все нормально. Сегодня утром президенту не понадобился кислород, у него нет проблем с дыханием», – заявил один из докторов, выступивших на пресс-брифинге. Он добавил, что у президента «исключительно хорошее настроение». Утром, по словам врача, Трамп заявил, что он чувствует себя так хорошо, что может выписаться «прямо сегодня».

Доктор Шон Конли уточнил, что у президента не было повышенной температуры уже более 24 часов, а уровень насыщенности легких кислородом находится на отметке 96%, что является нормальным показателем. «Мы сохраняем осторожный оптимизм», – добавил Конли, заявив, что точная дата выписки Трампа пока неизвестна. Медики собираются внимательно следить за его здоровьем в особенности с 7 по 10 дни после заражения, так как на этом этапе у некоторых пациентов может начаться так называемая фаза воспаления.

Спустя полчаса после завершения пресс-брифинга, президент лично поблагодарил медиков за оказанную ему помощь, написав в Твиттере: «Врачи, медсестры и ВСЕ [сотрудники] прекрасного Медицинского центра Уолтер-Рид, а также другие [врачи] из столь же невероятных учреждений, которые присоединились к ним, УДИВИТЕЛЬНЫ!!! За последние шесть месяцев в борьбе с этой эпидемией был достигнут огромный прогресс. Я чувствую себя хорошо с их помощью!»