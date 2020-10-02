Дональд Трамп госпитализирован

Президент Дональд Трамп, сообщивший вчера о поставленном ему диагнозе COVID-19, был госпитализирован сегодня в военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Об этом сообщил корреспондент национальной радиостанции NPR.

Согласно сообщениям из Вашингтона, Дональд и Мелания Трамп заражены коронавирусом.

Как передает Голос Америки со ссылкой на Рейтерс, у президента – лихорадка средней тяжести. Он пребывает в хорошем расположении духа. Президент принял антивиральный препарат регенерон.

Трамп проведет в больничной палате несколько дней.

Ввиду госпитализации первого лица государства возникает вопрос о исполнении президентских обязанностей Трампом. Политические обозреватели сообщают, что обязанности президента может временно исполнять вице-президент Майк Пенс.

Конкурент Трампа на пост президента на грядущих выборах Джо Байден пожелал Трампу скорейшего выздоровления:

«Наши мысли с Джилл о скорейшем выздоровлении президента Трампа и первой леди Мелании Трамп. Мы продолжим молиться о здоровье и безопасности президента и его семьи».

Белый дом опубликовал заявление врача президента Шона Конли, который подтвердил, что у Трампа и его супруги диагностирован коронавирус.

Конли выразил надежду, что 74-летний глава государства продолжит выполнять свои обязанности в период выздоровления, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

«Президент и первая леди в настоящий момент чувствуют себя хорошо, они планируют оставаться дома – в пределах Белого дома – во время выздоровления. Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит без перебоев выполнять свои обязанности. Я буду держать вас в курсе», – добавил он.

Мелания Трамп написала в Твиттере в 01.27 ночи: «Как и многие американцы в этом году, президент и я находимся дома на карантине после положительного результата теста на COVID-19. Мы чувствуем себя хорошо, и я отложила все запланированные встречи. Пожалуйста, постарайтесь соблюдать меры безопасности, и мы все преодолеем это вместе».