Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что он и его супруга Мелания заражены коронавирусом. Как сообщалось ранее, вирус диагностировали у одной из помощниц Трампа.

Фото: The White House

“Сегодня я и первая леди получили положительный результат COVID-19. Мы немедленно приступаем к карантину и процессу восстановления. Мы преодолеем это ВМЕСТЕ!” – написал в Твиттере американский лидер.

До этого президент говорил, что вместе с супругой готовы уйти на самоизоляцию в ожидании результатов анализа на COVID-19 советницы Белого дома Хоуп Хикс. Трамп и Мелания проводили много времени с Хоуп во время последних встреч с избирателями.

Как известно, Трамп недооценивал опасность заразной инфекции и лишь недавно начал соблюдать меры предосторожности при общении со своим окружением.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

На данный момент количество заразившихся коронавирусом в США насчитывается 7,27 млн чел., а скончались 207,78 тыс.