Предстоятель Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), секретарь Архиерейского синода русской зарубежной церкви архиепископ Кирилл обратился к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому в связи с его указом, запрещающим хоровое пение в церквах.

“Выражаю протест против недавнего запрета на церковное пение в храмах, являющегося ущемлением прав и религиозных свобод духовенства и верующих приходов Западно-Американской епархии Русской Зарубежной, Поместных Православных Церквей, несущих свое служение в этом штате, а также и других религиозных объединений, – написал архиерей, возглавляющий калифорнийские приходы РПЦЗ. – В годы советской власти, когда Русская Православная Церковь подверглась гонениям, русские эмигранты и их потомки, составляющие Русскую Зарубежную Церковь, прибыли в США и другие заокеанские страны, чтобы свободно исповедовать свою Православную веру, свободно совершать богослужения, соблюдать праздники, посты и обычаи, принятые в Православной Церкви. Таким образом, они следовали примеру основоположников США, искавших возможности свободно исповедовать свою веру”.

По словам секретаря Архиерейского синода русской зарубежной церкви, до запрета пения в церквах верующие стремились исполнять приказы местных властей, однако теперь видят в них если не прямые гонения, то по крайней мере, лицемерие и ущемление своих религиозных прав.

“С самого начала нынешней глобальной вспышки коронавируса духовенство и прихожане церквей нашей епархии, желая сохранить здоровье людей и остановить распространение коронавируса и с уважением относясь к власть имущим, старались строго следовать всем санитарным нормам и ограничениям, вводимым местными органами власти. Несмотря на то, что они были лишены умилительных богослужений Великого поста и радостного торжества Святой Пасхи, наши прихожане с пониманием отнеслись к нашим распоряжениям, “виртуально” присутствуя в храмах. Однако теперь мы видим противоречие в том, что сплошь и рядом проходят массовые акции протеста, на которых нарушаются абсолютно все меры предосторожности, но запрещено хоровое пение, совершаемое во время богослужения, при соблюдении всех правил. Это – явная дискриминация, лицемерие и ущемление наших религиозных прав, напоминающие нам времена безбожных гонений в СССР”, – говорится в официальном сообщении епархии Православной церкви.

Невзирая на кажущиеся противоречия в указах государства, православные христиане отмечают, что будут “с благодарностью молиться “о стране сей, властех и воинстве ея”, “о граде сем, всяком граде и стране, и верою живущих в них”, но при этом будут “обсуждать возможности защиты прав духовенства и прихожан, являющихся полноправными гражданами США”.