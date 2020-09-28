В Беларуси за выходные арестовано около 500 демонстрантов

Протесты против Лукашенко прошли в 22 городах, передает Служба новостей «Голоса Америки». Полиция Беларуси за минувшие выходные арестовала около 500 демонстрантов, в то время как в стране продолжаются протесты против Александра Лукашенко.

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Министерство внутренних дел страны заявило, что в субботу были арестованы 150 человек, а в воскресенье – еще 350, сообщает Associated Press. Акции протеста прошли в 22 городах.

В Минске на улицы вышло около 100 000 демонстрантов.

Правозащитный центр «Весна» заявил, что демонстрации подавляли не так жестко, как предыдущие, когда полиция применяла для разгона толпы слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.

«Репрессии заходят в тупик, когда на улицы выходят больше 100 000 человек, – отметил глава центра Алесь Беляцкий, слова которого цитирует агентство Associated Press. – Тактика запугивания больше не работает».

Власти Беларуси начали расследование в отношении членов Координационного совета оппозиции, обвиняя ее членов в подрыве национальной безопасности. Несколько человек были арестованы или принуждены к отъезду из страны.

В понедельник уехала в Германию Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года. Другой член совета, Максим Знак, был заключен в тюрьму в начале этого месяца и с 18 сентября объявил голодовку.

И Соединенные Штаты, и Европейский союз заявили, что выборы не были свободными и честными. Многие европейские страны отказались признать Лукашенко после его инаугурации.