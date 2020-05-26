Опубликован список новых правил для религиозных собраний в Калифорнии

Как мы уже сообщали, власти Калифорнии позволили религиозным организациям проводить собрания, опубликовав, однако, продолжительный список правил и требований. Ниже перечислена часть этих предписаний.

Во-первых, с настоящего времени верующим разрешено встречаться в церквях, мечетях и синагогах, но лишь численностью не более 100 человек.

Перед любым богослужением, сотрудники церкви должны измерять температуру прихожан, в обязательном порядке пользоваться масками и соблюдать правила социального дистанцирования.

Также рекомендуется регулярно проветривать помещения, а церковным хорам предписывается выступать на свежем воздухе. Строго запрещено церковное пение внутри здания.

Кроме того, церковным ашерам предписывается дезинфицировать микрофоны после каждого выступления, а использование тарелок и передающихся из рук в руки корзинок для пожертвований запрещено. Также под запретом остается массовое использование песенников, Библий, ковриков и других богослужебных вещей и культовой атрибутики.

Власти Калифорнии убедительно просят воздерживаться от рукопожатий и физических прикосновений, а также поцелуев ритуальных объектов. Запрещается использование общих чаш во время причащений.

Под запретом также остаются специальные богослужения, концерты и большие церковные торжества (свадьбы, дни рождения и т.п.).

Пользование питьевыми фонтанчиками также остается под запретом.

Пасторам и служителям не разрешается посещать больных COVID-19, а напротив – следует соблюдать все правила карантина.