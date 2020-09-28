NYTimes обвинила Трампа в неуплате налогов, президент назвал обвинения фейком

Газета The New York Times утверждает, что президент США Дональд Трамп недоплачивал налоги. В частности, в течение десяти из последних 15 лет он не платил федеральный подоходный налог, объясняя это тем, что его компании показывали убыток, а не прибыль. А в 2016 году, когда он баллотировался в президенты, и в 2017-м, в свой первый год в Белом доме, заплатил всего 750 долларов в виде федерального подоходного налога. Газета утверждает это со ссылкой на налоговые декларации Трампа за последние 20 лет, которые есть в ее распоряжении, по словам издания, речь идет в том числе о данных, которые президент предоставил Федеральной налоговой службе США. Кто именно предоставил документы газете, журналисты раскрывать отказываются.

Трамп на пресс-конференции назвал расследование NYTimes “абсолютно ложными сведениями”. То же самое ранее заявил и юрист Trump Organization Алан Гартен, и пресс-секретарь этой организации: по их словам, “большая часть, если не все приведенные факты, выглядят неточными”.

При этом, отвечая на вопрос, какую сумму он уплатил в качестве налога, Трамп заявил, что заплатил “очень много”, но не назвал конкретной суммы.

“Я заплатил много, и также я заплатил большой подоходный налог. Все это будет обнародовано”, – заявил Трамп. Он также сказал, что статьей о нем журналисты NYTimes хотели перед выборами “создать небольшую историю”.

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