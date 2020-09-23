Home Видео Депортированный из Беларуси пастор рассказал о борьбе Лукашенко против церкви ВидеоИнтересные новостиНовостиРелигияСтатьиЭксклюзив Депортированный из Беларуси пастор рассказал о борьбе Лукашенко против церкви Sep 23, 2020 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK Пастор церкви Иисуса Христа в Минске Вениамин Брух рассказал о гонениях на религиозные организации со стороны правительства Лукашенко ПО ТЕМЕ США не признает «инаугурацию» Александра Лукашенко В Беларуси жестко задерживают участников протестов после инаугурации Лукашенко Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации