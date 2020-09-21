Олег Лавренко из Сакраменто является подозреваемым в нападении на несовершеннолетнего юношу

Согласно информации офиса шерифа округа Йоло, утром в воскресенье, 20 сентября, помощники шерифа приехали по вызову на участок окружной дороги 22 (County Road 22) в западном конце объездной дороги Йоло (Yolo Bypass) после того, как рыбак обнаружил несовершеннолетнего юношу, который стал жертвой нападения. Пострадавший с тяжелыми травмами доставлен в местную больницу.

Сыщики определили, что 18-летний Олег Лавренко (Oleg Lavrenko) из Сакраменто является подозреваемым в нападении. Позже в тот же день Лавренко был обнаружен у себя дома в Сакраменто и арестован за покушение на убийство, похищение людей, нанесение ущерба, нападение с применением смертоносного оружия и нанесение побоев с серьезными телесными повреждениями. Мотив происшествия выясняется.

Офис шерифа округа Йоло просит всех, у кого есть дополнительная информация по этому делу, связываться с ними по телефону (530) 668-5280 или (530) 666-8282, анонимные звонки принимаются по телефону (530) 668-5248.