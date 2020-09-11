Семён Шарецкий: О чём свидетельствуют факты?

Уважаемые читатели!

После появления моих двух видео-обращений и помещённого в соц-сетях “Ответа моим оппонентам” продолжают поступать отзывы, причём разного характера, что, в общем-то, естественно, поскольку люди разные и не могут мыслить и оценивать те или иные события одинаково. Одинаковых мышления и оценок всех событий требуют только диктаторские режимы, при которых вожди говорят: “Я сказал. И всё”.

Хотя в действительности те или иные высказывания, а тем более утверждения и оценки тех или иных событий должны подкрепляться конкретными фактами. Так что и на нынешние события, творящиеся в Беларуси, давайте взглянем через призму исторических, а также фактов, наблюдающихся в эти дни. При этом я хотел бы обратиться к тем деятелям Российской Федерации, а также и к некоторым беларусам, заявляющим, что русские и беларусы – это один народ, и спросить у них ещё раз: разве им неизвестно, что эти два народа, как нации, формировались в разных государствах, при этом не всегда бывших в дружественных отношениях. В связи со сказанным у беларусов, как у самостоятельной нации, уже с тех лет имеется свой язык, который, как это отмечал великий польский поэт Адам Мицкевич, родившийся и проведшим подростковые и юношеские годы в Беларуси, был уже в то время достаточно разработанным; у беларусов выработался специфический менталитет (трудолюбие, толерантность, любовь к своим родным местам и т. д.); они имели до присоединения к Российской империи господствовавшую греко-католическую религию…



Беларусь, как одна из основных частей Великого Княжества Литовского, вошла в состав Российской империи после трёх разделов Речи Посполитой (1775, 1793 и 1795 гг.), в составе которой, как автономное образование, было Великое Княжество Литовское; причём вошла Беларусь в состав Российской империи, опять-таки, как свидетельствуют факты, отнюдь не по доброй воле населяющего её беларуского народа, что подтверждается его борьбой за возрождение своего государства, каким для него было, повторим, Великое Княжество Литовское.

Разве не об этом свидетельствует активное участие беларусов под руководством Кастуся Калиновского в востании 1863-1864 годов, расплатившихся за попытку поднять свой голос за право решать свою судьбу самим, 128 казнённых и около 10 тысяч сосланных в арестантские роты, на каторгу и в ссылку. При этом из истории известно, что указанное восстание на территории Беларуси и Литвы подавлялось таким жестоким способом под руководством присланного для этой цели русского генерала от инфантерии Михаила Муравьёва, за что после этого в награду за палаческие способности к его фамилии тогдашний император Российской империи Александр II прибавил “Виленский” и дал пост Виленского генерал-губернатора с чрезвычайными полномочиями, в подчинении которого оказались Виленская, Ковенская, Гродненская и Минская губернии. Ему подарили икону Михаила Архангела и в его честь был устроен в петербургском Английском клубе торжественный обед, во время которого известный русский поэт, слывший, кстати, демократом, Николай Алексеевич Некрасов обратился к этому человеку, вошедшему в историю как “Муравьёв-вешатель”, с приветствием в стихотворной форме, где есть такие слова:

Бокал заздравный поднимая,

Ещё раз выпить нам пора:

Здоровье миротворца края…

Так много ж лет ему…ура!

(См. Краткий очерк жизни и деятельности графа М. Н. Муравьёва. Вильня, 1898, с. 62).

К сожалению, подобную картину тех, относительно далёких лет XIX века мы опять наблюдаем уже в 2020 году: граждане всё той же Беларуси, правда, теперь уже и имеющие своё суверенное государство, опять поднялись на защиту своего права самим разобраться, каковы реальные итоги произошедших 9 августа выборов и кто должен быть президентом их суверенной страны, как с Москвы последовало заявление: “Мы признаём выборы легитимными. И всё!” При этом не приведя в доказательство данному заявлению никаких аргументов. А коль вы, большинство граждан Беларуси, мол, не согласны с этим и начинаете там “качать” свои права, так есть же опыт Михаила Николаевича Муравьёва по организации приструнивания ваших желаний; и почему же его не может повторить генерал Юрий Хаджимуратович Караев, родившийся в городе Орджоникидзе в осетинской семье, получивший военную подготовку в той же России, что и Муравьёв, и приобрёвший нужный опыт, участвуя в боевых действиях в Нагорном Карабахе?

Да, может. Но поскольку по его приказам не вешают, как это делалось по приказам того же Муравьёва, а только избивают и забивают до смерти, то можно вначале взять вину за эти очевидные преступления на себя, чтобы обелить таким образом главного преступника, а спустя несколько дней, даже заявлять о гуманности тех, кто избивает, причём порой до смерти мирных людей и применяет для того, чтобы отучить их от требования своих прав, водомёты, резиновые пули и слезоточивый газ; тем более что значительная часть россиян, как и тогда, при подавлении восстания 1863-1864 годов, к сожалению, одобряет такие бесчеловечные действия по отношению к беларускому народу.

Во-первых, признавать или не признавать состоявшиеся выборы легитимными и сказать после этого и “всё!” имеет право только народ того государства, в котором они состоялись; а беларусский народ сотнями тысяч выходит на улицы и гововорит: “Нет, не всё!” Более того, тому, кого вы признаёте легитимным, эти сотни тысяч народа Беларуси заявляют: “Уходи!”. И только не надо унижать беларуский народ, что он сам не может решить: были выборы легитимными или нет?

Во-вторых, неужели вы сами тому верите, о чём говорите, что какие-то засланные из других стран агенты в количестве 200 человек смогли буквально после выборов вывести на улицы в более сотни беларуских городов, я повторяю, сотни тысяч людей?

А мы-то, по крайней мере абсолютное большинство беларусов, при всём своём желании жить в своём собственном суверенном государстве, действительно относились и относимся к россиянам, конечно, как и к другим близким и более далёким соседям, с самыми добрыми чувствами; и об этом подтвердила 9 сентября в своём обращении к вам, россиянам, Светлана Тихановская. Мы даже хотели бы забыть о том “Муравьёве-вешателе”, если бы нам не напомнили своими действиями господин Ю. Х. Караев и послушно выполняющие его преступные приказы по отношению к миролюбивому беларускому народу.

Мы больше стараемся запоминать имена, скажем, русского философа и писателя Александра Ивановича Герцена, осуждавшего Муравьёва за потопление восстания 1863-1864 годов на территории Беларуси и Литвы в крови, а также тогдашнего петербургского генерал-губернатора Александра Аркадьевича Суворова (внука знаменитого полководца), назвавшего того же М. Муравьёва за его звериное поведение “людоедом”, о чём можно прочитать в интернете; мы видим фамилии многих других российских гуманистов: учёных и писателей, композиторов и артистов, и вообще представителей самых разных профессий, с кем нам приходилось встречаться.

Подтверждающим уважение беларусов к представителям русского народа свидетельствует, например, и следующий факт. Когда бывший в то время первым заместителем Председателя Совета Министров СССР и членом Президиума ЦК КПСС Лаврентий Берия начал кампанию по замене первых секретарей ЦК компартий союзных республик, русских по национальности, представителями местных национальностей, и дело дошло до проведения Пленума ЦК КП Беларуси, на котором цековский представитель из Москвы предложил членам названного ЦК заменить первого секретаря ЦК КПБ, русского по национальности, Николая Семёновича Патоличева беларусом по национальности Михаилом Васильевичем Зимяниным, тут же поднялся Народный поэт Беларуси Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевич) и, возражая московскому цекисту, сказал, что Николай Семёнович Патоличев не просто пользуется уважением у беларуского народа, а мы его любим и поэтому такого предложения не поддержим, после чего подошёл к Николаю Семёновичу, обнял его и поцеловал. И как мне об этом рассказывал первый секретарь Гродненского обкома партии В. Ф. Мицкевич, работавший тогда первым секретарём Смолевичского райкома партии и тоже выступавший в поддержку Н. С. Патоличева, на трибуну начали подниматься члены ЦК КПБ один за другим, и все поддержали предложение Я. Коласа.

При этом я хотел бы персонально обратится к Министру иностранных дел Российской Федерации, господину Сергею Викторовичу Лаврову и поведать ему, что тот же Народный поэт Беларуси Я. Колас, как и Народный поэт Беларуси Я. Купала, Народный писатель Беларуси В. Быков и десятки других широко известных и менее известных беларуских писателей писали и пишут не на каком-то искусственном языке, как Вы его назвали на недавно состоявшейся Вашей встрече с российскими журналистами, а на своём родном беларуском языке.

Неужели Вы думаете, что таким своим неуважительным отношением к народу Беларуси, игнорируя существование его языка, Вы, Сергей Викторович, прибавили уважения беларусов к Вашим соотечественникам?

Более того, во время той встречи Вы сказали также, что в Беларуси вытесняется всё русское; в связи с чем я хотел бы напомнить, что в советское время в столице Беларуси – Минске не было ни одного высшего учебного заведения, которое носило бы имя беларуского писателя или учёного; зато они были: имени Ленина, имени Сталина, имени Кирова, имени Куйбышева, имени Горького , имени Луначарского. Неужели Вы хотите, чтобы всё это оставалось по-прежнему? Ведь даже тот самый Лукашенко, которого Вы так защищаете, вмешиваясь беспардонно во внутренние дела суверенного государства, когда Владимир Владимирович Путин заговорил о “русском мире”, тут же завопил: какой русский мир? Беларусь суверенное государство!

Это сейчас, когда он оказался на горячей сковородке, то тут же отдал России те 33 человека, которые, по его словам, были присланы из России якобы свергать его, а те ещё 200 человек, тоже по его же словам, приехавших из России учинять беспорядки в Беларуси, оказались уже не приехавшими из России, а подготовленными в Украине; он даже стал заявлять, что у него с Путиным одно отечество: от Бреста до Владивостока.

Вообще, когда подумаешь о последнем интервью этого насквозь изовравшегося человека русским журналистам, то невольно приходит мысль: неужели без возмущения, с серьёзным видом можно слушать эту, как говорят беларусы в таком случае, “бязглуздзiцу”, когда он выдаёт себя за спасителя уже не только Беларуси, но и России, как будто и нет старшего брата Путина, как он стал вновь называть Владимира Владимировича; а ведь буквально несколько дней тому назад этот же человек обвинял руководителей России в том, что они братские отношения Беларуси и России превратили в партнёрские. И уже, конечно, с улыбкой думаешь, а что же будет с Беларусью и Россией, когда этот “спаситель” действительно уйдёт туда, куда он показывал пальцем (в небо)?

Кстати, ранее звучала мысль, как это поняли, например, я и, судя по его интервью, бывший советник Президента Р. Ф. Илларионов, о желании Владимира Владимировича возродить историческую Россию; при этом были очерчены и её границы. Но ведь это же речь идёт о возрождении Российской империи, поскольку, например, территория Беларуси, как уже выше показано, никогда не входила в состав исторической России, а сейчас её уже относят туда, что нагадывает слова из известной сказки русского баснописца Ивана Крылова: “Виноват ты тем, что хочется мне кушать”.

И, наконец: разве не об уважении народа Беларуси к русскому народу свидетельствуют названия улиц и площадей в беларуских городах именами русских военных полководцев, учёных и писателей? А ложь, вмешательство во внутренние дела суверенных государств, а тем более унижение их народов, игнорирование существования их культуры, обычаев и языка – очень плохие средства для налаживания и поддержания дружественных отношений между государствами и их народами!

Так что при уважении суверенитета Республики Беларусь, надо предоставить право её народу осуществить не просто его желания, а законные требования: освободить политзаключённых и вновь провести, причём на сей раз свободные демократические выборы Президента Республики Беларусь, с приглашением широкого круга наблюдателей, тем более что такое уже было в соседней Украине.

Председатель Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва Семён Шарецкий

