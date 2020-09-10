США призвали правительство Беларуси освободить всех несправедливо задержанных

Выдержка из брифинга пресс-секретаря Белого дома Келли Макинэни 9 сентября 2020 года.



Вопрос: Протесты в Беларуси продолжаются, как и подавление оппозиции. Какой конкретный шаг собирается предпринять Президент, чтобы поддержать белорусов в их борьбе за демократию и прекращение нарушений прав человека?

Келли Макинэни: Да, это еще один очень хороший вопрос. США крайне обеспокоены продолжающимися нарушениями прав человека после выборов в Беларуси. Сообщения о похищении представителей оппозиции, их насильственном выдворении из страны или иных угрозах в их адрес – это лишь небольшая часть тех методов, которые правительство Беларуси использует в попытках лишить людей свободы слова.



США работают с международными партнерами, чтобы привлечь к ответственности всех, кто совершает эти нарушения, и мы призываем правительство Беларуси освободить всех несправедливо задержанных.



Что касается выборов, то настоящих выборов там не было. Они не были ни свободными, ни справедливыми; они были сфальсифицированы. Огромное количество белорусов, участвующих в мирных протестах, ясно показывает, что правительство больше не может игнорировать призывы людей к демократии.

Амбасада ЗША ў Беларусі