Багрово-красное небо над Калифорнией

Небо над Сан-Франциско и другими городами северной Калифорнии окрасилось в необычный красно-оранжевый цвет. Жители Калифорнии вынуждены использовать ночное освещение в домах даже днем, а пользователи соцсетей массово выкладывают фотографии затянутого оранжевым дымом неба, то и дело называя зрелище «апокалипитическим» и сравнивая его со стилистикой фильма «Бегущий по лезвию 2049».

Всему виной – лесные пожары, которые бушуют сразу во многих регионах штата. Национальная метеорологическая служба пояснила, что за последние несколько суток сильные ветры перенесли пепел от лесных пожаров в северной Калифорнии и горах Сьерра-Невада на запад, в сторону океанского побережья. Частицы пепла рассеивают голубой свет, позволяя лишь световым волнам желтой, оранжевой и красной частей спектра достичь поверхности. Если же концентрация частиц в воздухе становится слишком большой, то значительная часть света и вовсе оказывается поглощена еще до того, как достигнет земли.

Несмотря на пугающее некоторых зрелище, ученые уверяют, что уровень загрязнения воздуха в Сан-Франциско остается в пределах нормы. Большая часть частиц остается высоко над землей, однако ученые предупреждают, что впоследствии они смогут осесть на поверхность, пишет Голос Америки.