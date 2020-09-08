Тысячи верующих провели собрание прославления у Капитолия штата Калифорния

Молодежный пастор прославления Шон Фейхт из нашумевшей церкви Bethel Church в северокалифорнийском городе Ридинг заявил в соцсетях о том, что около 12 тыс. человек собралось в прошедшее воскресенье у Капитолия с целью провести молитвенное стояние и протест против “драконовских” мер властей Калифорнии, направленных против церквей и религиозных организаций.

Фото: CBS/YouTube

Как передают местные СМИ, во время мероприятия не соблюдались базовые правила поведения при пандемии: социальное дистанцирование и наличие лицевых масок у собравшихся.

Сотрудники Дорожной полиции, контролирующие территорию здания Капитолия не пытались предпринимать никак мер в адрес протестующих.

Независимые наблюдатели сообщают всего о 3 тыс. собравшихся.

Как уже сообщалось, Шон Фейхт проводил религиозные мероприятия в ряде городов Калифорнии, за что попал в поле зрения правоохранительных органов и общественности за несоблюдение мер безопасности при организации массовых собраний во время пандемии COVID-19. В частности, ранее христианский музыкант провел подобные встречи на открытом воздухе с христианами из Салема (Орегон), а также Рединга (Калифорния).