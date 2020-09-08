Home Видео Ксения Кириллова о метаниях Лукашенко ВидеоНовостиПолитикаСтатьиЭксклюзив Ксения Кириллова о метаниях Лукашенко Sep 8, 2020 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK Журналист-аналитик Ксения Кириллова разбирает фейки беларуского правительства, рассуждает о суверенитете Беларуси и предупреждает об опасности сближения РБ с РФ ПО ТЕМЕ Белорусский иммигрант рассказал правду о жизни в Беларуси Жители Сан-Франциско отправили Лукашенко в Алькатрас Председатель Верховного Совета РБ Семён Шарецкий ответил своим оппонентам