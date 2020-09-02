Мнучин считает необходимым второй раунд помощи в связи с COVID-19

Министр финансов США Стив Мнучин заявил, что второй раунд масштабной помощи для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса «все еще необходим» несмотря на то, что экономика США демонстрирует признаки восстановления.

Заявление Мнучина прозвучало на фоне зашедших в тупик переговоров на Капитолийском холме о втором раунде помощи.

Дискуссия застопорилась после того, как в конце июля прекратилась выплата федеральных надбавок по безработице миллионам американцев в размере 600 долларов в неделю.

Демократы в Конгрессе выступили за продление этих выплат, в то время как республиканцы предложили ограничить их 70 процентами от заработка работника.

Предполагаемый размер общих затрат на новый раунд помощи также разделил законодателей. Пакет демократов оценивается в 3 триллиона долларов, в то время как республиканцы призвали ограничиться 1 триллионом.

«Мы все еще очень далеки от той ситуации, в которой мы были в январе, когда у нас была рекордная экономика», – заявил Мнучин специальному комитету Палаты представителей по коронавирусу во вторник.

Мнучин отметил, что июль стал третьим месяцем роста розничных продаж подряд. Рынок жилья вернулся на уровень, близкий к докризисному, а в индустрии досуга и гостеприимства появилось 592 тысячи новых рабочих мест, что свидетельствует о возросшей уверенности в открывающейся экономике.

Он отметил, что число безработных американцев не достигло порога в 40 миллионов человек, как предсказывали многие аналитики.

Однако председатель специального комитета конгрессмен Джеймс Клайберн представил иные данные по безработице, заявив, что, по состоянию на 1 августа 29 миллионов американцев получали или ожидали пособия по безработице.

Он также предупредил, что признаки восстановления на фондовом рынке не принесут пользы всем американцам.

«Администрация заявляла, что этот частичный подъем означает, что нам гарантировано V-образное восстановление экономики, при котором экономика быстро вернется к полной силе, – заявил демократ Клайберн. – Имеющиеся свидетельства это не подтверждают. Мы по-прежнему видим, как примерно 1 миллион американцев каждую неделю подают новые заявки на пособие по безработице».

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила во вторник после телефонного разговора с Мнучином, что между демократами и администрацией президента Трампа сохраняются «серьезные разногласия» по поводу нового законопроекта о борьбе с коронавирусом.

«К сожалению, этот телефонный разговор ясно показал, что между демократами и Белым домом по-прежнему существуют серьезные разногласия в понимании серьезности ситуации, в которой оказались американские работающие семьи», – цитирует заявление Пелоси агентство Reuters.

«В ходе нашего разговора я в очередной раз выразила надежду, что республиканцы сядут за стол переговоров и будут работать с демократами, чтобы спасти жизни и средства к существованию американского народа», – сказала Пелоси.

Русская служба «Голоса Америки»