Баптистская церковь Северной долины (North Valley Baptist Church) продолжает проводить службы внутри помещения несмотря на ограничительные приказы губернатора Гэвина Ньюсома и штрафы (Мы уже сообщали, что ранее эта церковь была оштрафована на $10 000).

Власти округа Санта-Клара выписали очередной штраф за несоблюдение предписаний правительства штата в размере 50 000 долларов США. Пастор церкви Джек Триер (Jack Trieber) назвал эти действия “преследованием”, он обратился к властям с требованием отменить все штрафы и не назначать новые.

Как сообщает NBC, члены команды округа по борьбе с COVID-19 обсуждали в среду, что делать с неповиновением церкви.