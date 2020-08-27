Церковь в округе Санта-Клара оштрафована на $10 000

В прошлую пятницу баптистская церковь Северная долина (North Valley Baptist Church) в округе Санта-Клара была оштрафована властями округа на $10 000 за проведение богослужений в помещении, т.е. за нарушение ограничений в отношении здоровья. Округ разрешает проводить службы и встречи на открытом воздухе при условии соблюдения руководящих принципов и ограничений, введенных в связи с COVID-19.

Старший пастор церкви, Джек Триер, заявил, что , что он не позволит округу помешать его церкви проводить личные службы: “У нас есть право на Первую поправку. Вы не можете принимать законы против церкви. У нас есть право поклоняться”.

По информации ряда СМИ, эта церковь ранее получила письмо от властей, в котором она обвиняется в нарушении запрета на пение. В письме также говорится, что власти округа посылали в церковь агентов , чтобы следить за прихожанами Ранее сообщалось, что судья округа Вентура оштрафовал церковь на $3 000 за богослужения в помещении.

Ранее сообщалось, что судья калифорнийского округа Вентура оштрафовал церковь на $3 000 за богослужения в помещении.