В Калифорнии рассматривают закон об изменении подхода по венесению в реестр сексуальных преступников

Сенатор Скотт Винер (Scott Wiener) внес проект закона SB145, который должен отменить автоматическую регистрацию в базе сексуальных преступников для молодых людей, осужденных за анальный или оральный секс с несовершеннолетними, оставив решение о регистрации на усмотрение судьи. Также этот закон призван устранить несоответствие в более ранних законах об изнасиловании, которые, по мнению критиков, являются дискриминационным пережитком исторической криминализации гомосексуального секса.

Согласно действующему закону, судья решает, вносить ли мужчину, имевшего вагинальный половой акт с несовершеннолетней девочкой-подростком, в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления. В этом же реестре должен быть зарегистрирован взрослый как сексуальный преступник, если речь идет об анальном или оральном сексе, или вагинальном проникновении чем-либо, кроме полового члена. Именно этот аспект считается автором закона пережитком уголовного кодекса, который криминализировал эти действия до 1975 года.

В законе Винера все половые акты рассматриваться одинаково: несмотря на то, что несовершеннолетние не могут по закону дать согласие на интимные отношения, если подросток 14 – 17 лет добровольно вступил в половые отношения со взрослым, разница в возрасте с которым меньше 10 лет, судья по своему усмотрению решит, вносить или не вносить совершеннолетнее лицо в реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. По мнению Винера, его закон также устраняет дискриминацию ЛГБТ-молодежи в системе уголовного правосудия.

Губернатор Гэвин Ньюсом должен рассмотреть этот закон до конца текущего месяца.