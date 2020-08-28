Во вторник Минюст США сообщил об аресте 27-летнего гражданина России Егора Крючкова. Ему предъявлено обвинение в попытке внедрить вредоносную программу в компьютерную систему одной из компаний в Неваде.

Гражданин России, 27-летний Егор Игоревич Крючков, задержан и предстал перед судом 24 августа. Он обвиняется в сговоре с целью вербовки сотрудника компании для внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть компании, извлечения данных из сети этой компании и вымогательства у нее денег для выкупа – объявили прокурор Николас А. Трутанич из округа Невада и специальный агент ФБР Аарон К. Роуз.

Для осуществления этого плана он предлагал одному из работников завода $1 млн в качестве вознаграждения. Крючков был арестован, когда собирался покинуть США, где находился по туристической визе.

В четверг Илон Маск заявил, что целью Крючкова был завод Tesla в Неваде, сообщает Голос Америки.

Крючков был арестован 22 августа 2020 года в Лос-Анджелесе, ему грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет и штраф в размере 250 000 долларов. Следствие все еще ведется. Согласно жалобе и заявлениям правоохранительных органов, сделанным в суде, в период примерно с 15 июля по 22 августа 2020 года Крючков вступил в сговор с сообщниками с целью нанять сотрудника компании для внедрения вредоносных программ, которые, как предполагается, должны были предоставить Крючкову и его сообщникам доступ к системе компании, откуда он с сообщниками предполагали извлекать данные из сети и затем угрожать обнародованием информации, если бы компания отказалась платить выкуп.

Крючков въехал в США по российскому паспорту и туристической визе, он неоднократно контактировал с сотрудником, чтобы обсудить сговор. Крючков пообещал выплатить ему 1 миллион долларов после того, как вредоносная программа будет внедрена. После того, как с Крючковым связались сотрудники ФБР, он уехал из Рино в Лос-Анджелес, пытаясь вылететь из страны.