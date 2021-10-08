Штаб-квартира Tesla переезжает в Остин

В четверг генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что штаб-квартира компании будет перенесена из Пало-Альто в Остин, штат Техас. При этом он пояснил, что Tesla не покидает Калифорнию, а увеличивает объем производства.

Изменения в сторону Техаса были сделаны еще год назад – прошлым летом компания объявила, что ее новый завод будет расположен в округе Трэвис, где находится Остин.

Напомним, что из Кремниевой Долины ранее уехали компании Oracle и Hewlett Packard, которые в прошлом году переехали в Остин, а компания PayCertify (предоставляет финансовые услуги), объявила в апреле о планах переехать в Рино, штат Невада.