В Миннеаполисе введен комендантский час после беспорядков

Власти опровергают слухи об обстоятельствах смерти чернокожего мужчины, совершившего самоубийство при приближении полицейских, Русская служба «Голоса Америки».

Мэр Миннеаполиса ввел комендантский час и обратился за помощью к Национальной гвардии после беспорядков в центре города, которые сопровождались насилием и разграблением магазинов.

Волнения начались после появления сообщений в связи с самоубийством чернокожего подозреваемого в убийстве, которые, по заявлениям властей, содержали дезинформацию.

Мэр Джейкоб Фрей заявил, что детали режима комендантского часа, который вступил в силу немедленно, еще прорабатываются.

Фрей подчеркнул, что усилия по укреплению правопорядка – это попытка «играть на опережение, насколько это возможно».

«Мы призываем к миру, – сказал мэр. – Мы призываем к тому, чтобы люди вернулись в свои дома».

Начальник полиции Миннеаполиса Медария Аррадондо развеял слухи, распространившиеся в социальных сетях, о смерти некоего чернокожего мужчины, которого подозревают в убийстве и который позднее застрелился при приближении полицейских.

Несмотря на то, что инцидент был зафиксирован камерами наблюдения и был обнародован полицией в течение полутора часов, он, тем не менее, привел к протестам и грабежам в центре города.